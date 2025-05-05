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Ordu'da sır ölüm: Önce araca sonra cansız bedenlerine ulaşıldı!

Ordu'da kayıp olarak aranan iki arkadaşın sır ölümü... İkili 30 Nisan tarihinden bu yana aranıyordu. 35 yaşındaki Süleyman Erdoğan’ın cansız bedeni Küpkaya Kanyonu'nda, 25 yaşındaki arkadaşı Gizem Sinanoğlu’nun cesedinin bulunduğu noktaya yaklaşık 100 metre mesafede bulundu.

Ordu'da sır ölüm: Önce araca sonra cansız bedenlerine ulaşıldı!

Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan ile yanındaki arkadaşı Gizem Sinanoğlu, 30 Nisan'dan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÖNCE ARACA ULAŞILDI

Ekiplerin yaptığı aramada, Süleyman Erdoğan'a ait 52 AY 465 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi'ndeki Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu. Arama çalışmalarının 3’üncü gününde Gizem Sinanoğlu’nun cansız bedeni bulundu.

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ARALARINDA 100 METRE MESAFE VAR

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Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Karama Kurtarma, AFAD ve Deniz polisleri tarafından kanyonda sürdürülen aramalarda dördüncü günde Gizem Sinanoğlu’nun bulunduğu noktaya 100 metre mesafede Süleyman Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

‘ACIMIZ ÇOK BÜYÜK’

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Arama çalışmalarını yakından takip eden Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, “Dün, kız kardeşimize, bugün ise erkek kardeşimize ulaştık. Gönül isterdi ki bu kardeşlerimizi sağ salim bulalım.

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Ama ne yazık ki cansız bedenlerine ulaştık. Acımız gerçekten büyük, her iki kardeşimiz de bizim evladımız. Bu hadiseleri duymak bizi derinden üzüyor, inşallah bu son olur” dedi.

(DHA)

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