Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Acı haber geldi: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Ordu'nun Fatsa ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki bir taş ocağında göçük meydana geldi. Çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Göçükte toprak altında kalan 2 işçiden iş makinesi operatörü Burak Kilci’nin (24) cansız bedenine ulaşıldı. Kamyon şoförü Ahmet Şahin’in (75) kurtarılması için çalışmaları sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ordu Valisi Muammer Erol, taş ocağının ilçe merkezine 7 kilometre mesafede olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Taş ocağında saat 12.00 sularında rutin işler kapsamında yapılan bir patlatma var. Ancak 16.30 sularında üst kotlardan bir kütle hareketi söz konusu. Şu anda kütlenin altında bir kamyon ve bir iş makinesi, sürücüsü ile operatörü bulunuyor. Şu anda burayı bilen arkadaşlarımızın tarif ettiği noktada çalışan iş makineleri var. Bu çalışmalara destek veren 20'ye yakın iş makinemiz var. AFAD, UMKE, jandarma ve 112 ekipleri burada."

"MAALESEF CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI"

Göçükte toprak altında kalan 2 işçiden iş makinesi operatörü Burak Kilci’nin (24) cansız bedenine ulaşıldı. Kamyon şoförü Ahmet Şahin’in (75) kurtarılması için çalışmaları sürdürülüyor.
Vali Muammer Erol, ekiplerin çalışması sonucunda bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, "İş makinesi operatörümüzün maalesef cansız bedenine ulaştık. Bulunduğu yerden çıkarıldı. Şu anda kamyonun şoförüne ulaşılması çabaları devam ediyor ama çalışma biraz riskli duruyor sizlerin de şahit olduğunuz gibi. Devam etme hususunu değerlendireceğiz." diye konuştu.

Olayın yaşandığı alanda hareketli bir kitlenin bulunduğuna işaret eden Vali Erol, şunları kaydetti:

"İş makinelerimiz o hareketli kitle altında disiplinli çalışma yapıyor. Son bir değerlendirmeyle kamyon şoförüne ulaşma çalışmasını devam edip ettirmeyeceğimize karar vereceğiz. Şartlar zorlu ve riskli. Dolayısıyla 'Şu kadar dakika sürecek' demek kesinlikle doğru olmaz. Buluncaya kadar devam edeceğiz ama riski de değerlendireceğiz. Çünkü o noktada 4 ekskavatör çalışıyor. Allah korusun onlarla birlikte kurtarma elemanlarımızın da daha fazla riskli ortamda çalışması çok sağlıklı görünmüyor. Onu değerlendireceğiz."

05 Kasım 2025
05 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
