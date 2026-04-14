HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu’da telefon hırsızlığı kamerada

Ordu’nun Ünye ilçesinde gece yarısı yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Telefon dükkanını hedef alan şüpheli, vitrini taşla kırarak kısa sürede çok sayıda cihazı alıp kaçtı.

Olay, Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Nuh ve Onur Fırıncı kardeşlere ait cep telefonu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, gece saatlerinde kapalı olan iş yerinin çevresinde bir süre dolaştı. Şüpheli, daha sonra eline aldığı taşla vitrini sert şekilde kırdı. Camın parçalanmasının ardından içeri uzanan zanlı, ulaşabildiği akıllı telefonları hızla alarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerlerini açmak için gelen işletme sahipleri, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler ayrıca kırılan vitrinde ve çevresinde parmak izi çalışması gerçekleştirdi.
Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması ve çalınan telefonların bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.