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Ordu’da trafik kazası! 2 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobile arkadan çarpan plakasız motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Ordu’da trafik kazası! 2 yaralı

Kaza, Yüceler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Hendekkuyu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordu istikametine giden Aslan B. idaresindeki plakasız motosiklet, aynı yönde ilerleyen Mahmut Y. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Aslan B. ile arkasında bulunan Serhan Can E. yola savrularak yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ve trafik ekipleri plakasız motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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