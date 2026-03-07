HABER

Ordu'da trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Fatsa–Ilıca kara yolunda meydana geldi. Fikret Biçim (48) yönetimindeki hafif ticari araç ile Ali A. idaresindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Fikret Biçim olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Ali Biçim (71), Sıraç Biçim (14) ve Miraç Biçim (9), ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Miraç Biçim, kurtarılamadı. Yaralıların durumları ciddiyetini korurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

