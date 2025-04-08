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Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

Ordu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son 2 haftada yaptıkları çalışmalarda 826,52 gram esrar, 459 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 21,5 gram sentetik kannabinoid, 12 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Çalışmalar sonucu gözaltına alınan 5 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu uyuşturucu
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