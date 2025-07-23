Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 48 adet sentetik ecza, 17,7 gram metamfetamin ,1 adet extacy, 54 gram esrar, 2 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 46 gram skunk maddesi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, toplam 18 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır