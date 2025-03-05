Ordu'da yoldan çıkan beton mikseri kağıt gibi ezildi: 1 yaralı!

Kaza, Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulubey ilçesinden Altınordu ilçesi istikametine giden Tuncay Atıcı (49) yönetimindeki 52 NR 016 plakalı çimento yüklü mikser, rampa yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Bariyerleri yıkarak karşı şeride geçen araç, bu esnada yan yattı. Sürüklenen araç istinat duvarını da aşarak, alt tarafta bulunan ara yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ara yol kapanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)