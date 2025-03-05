HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu'da yoldan çıkan beton mikseri kağıt gibi ezildi: 1 yaralı!

Ordu'da yoldan çıkan beton mikseri kağıt gibi ezildi: 1 yaralı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.03.2025 19:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride, ardından da istinat duvarından uçarak alt yola devrilen beton yüklü mikser kağıt gibi parçalandı, sürücü ağır yaralandı.

Ordu'da yoldan çıkan beton mikseri kağıt gibi ezildi: 1 yaralı!

Kaza, Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulubey ilçesinden Altınordu ilçesi istikametine giden Tuncay Atıcı (49) yönetimindeki 52 NR 016 plakalı çimento yüklü mikser, rampa yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Bariyerleri yıkarak karşı şeride geçen araç, bu esnada yan yattı. Sürüklenen araç istinat duvarını da aşarak, alt tarafta bulunan ara yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ara yol kapanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İskenderun’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltıİskenderun’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Amasya'da yangın: Ev ve ahır kullanılamaz hale geldi!Amasya'da yangın: Ev ve ahır kullanılamaz hale geldi!
Anahtar Kelimeler:
Ordu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğlu böbrek hastası, kendisi kanser!

Oğlu böbrek hastası, kendisi kanser!

Gedson Fernandes'e rekor bonservis! Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak...

Gedson Fernandes'e rekor bonservis! Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak...

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Emri Trump verdi! Ukrayna'yı zora sokacak kritik karar

Emri Trump verdi! Ukrayna'yı zora sokacak kritik karar

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Beykoz Belediyesine yönelik soruşturmada ifadeler ortaya çıktı

Beykoz Belediyesine yönelik soruşturmada ifadeler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.