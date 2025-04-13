Ordu'daki balık tezgahlarında kalkan bereketi

Kentte denize açılan balıkçıların avladığı kalkan, balık tezgahlarını bereketlendirdi.

Büyüklüklerine göre kilogramı 700 ila 800 liradan satışa sunulan balıklara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, AA muhabirine, kalkan avının son günlerde arttığını, bol miktarda avlanma nedeniyle fiyatının uygun seviyelerde olduğunu söyledi.

Kalkanın sezon ortasında kilogramı 1200 ila 1250 liradan satışa sunulduğunu ifade eden Arslantürk, vatandaşların balığa olan ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

Erdal Çamaş da tezgahında en çok kalkana yer verdiğini, hem Ordu hem de il dışından gelen vatandaşların balığa ilgi gösterdiğini belirtti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır