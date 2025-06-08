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Ordu'dan İstanbul'a gidiyorlardı! Korkutan anlar: Yolun ortasında alev aldı

Ordu’dan İstanbul’a giden ve yolda arızalandıktan sonra tamiratı yapılan otobüs, sanayiden çıktıktan 15 dakika sonra tünel içerisinde alev aldı. 37 yolcu başka bir otobüse tahliye edildi.

Ordu'dan İstanbul'a gidiyorlardı! Korkutan anlar: Yolun ortasında alev aldı
Begüm Özkaynak

Olay, saat 17.45 sıralarında Yeni Çevre Yolu Boztepe Tüneli Çıkışı Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Servet Ç. yönetimindeki 52 ED 334 plakalı Fındıkkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün arka taraflarında çıkan yangın sonucu otobüs yolun sağında bulunan emniyet şeridi üzerine alındı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Bu esnada otobüs içerisinde bulunan 37 yolcunun tamamı yara almadan tahliye edildi.

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SANAYİDEN ÇIKTIKTAN SONRA YANGIN ÇIKTI İDDİASI

Öte yandan yolcular, Ordu’nun Gölköy ilçesinden hareket eden otobüsün yolda arıza yaptığını ve sanayide tamir edildiğini söyledi. Yolcular, yaklaşık 2 süren tamirat sonrası sanayiden ayrıldıklarını, bir süre sonra ise yangın çıktığını iddia etti.

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"BAYRAM DÖNÜŞÜ İÇİN İSTANBUL'A GİDİYORDUK"

Yolcu Ayhan Demirel, "Otobüs arızalıydı, Ordu’da tamiratı yapıldı. Oradan çıktık ve buraya gelene kadar tünelde yanmaya başladı. Çok şükür can kaybı yok, otobüsün yarısı yandı. Bayram dönüşü İstanbul’a gidiyorduk" dedi.

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"ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK"

İstanbul yolcusu Erdoğan Çaya, "Araç arıza yaptı, turbo hortumunun patladığını söylediler. Sonrasında tamiratı yapıldı, yağ kaçağı çok vardı ve usta temizledi. Tünele girdik ve duman geldi, Allah’tan şoför pratik bir şekilde otobüse müdahale etti insanları tahliye etti. Çok şükür can kaybı ve yaralı yok" ifadelerine yer verdi.
Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ordu otobüs
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