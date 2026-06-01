Ordu Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 1 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde hava durumu ılık ve yağışlı olacak. Karadeniz İklimi etkisi sürüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 derece civarında. Gece ise sıcaklık 15 derece dolaylarında kalacak. Haziran ayında ortalama yağış miktarı 65 mm’dir. Bu tarihte yağış ihtimali %100 seviyesinde.

Dışarı çıkmayı planlayanların hafif giysiler tercih etmesi önerilir. Akşam saatleri için ince bir ceket almak da faydalı olacaktır. Yağışlı hava koşulları müze ve kapalı alan gezileri için uygun bir fırsat sunar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Haziran Salı günü gündüz sıcaklık 21 derece olacak. Gece ise 16 derece civarında seyredecek. Ara sıra yağışlı hava koşulları bekleniyor. 3 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklık 25 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 15 derece olacak. O gün, bulutlu ve güneşli hava koşulları tahmin ediliyor. 4 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı yine 25 derece. Gece ise 15 derece kalacak. Kısmen güneşli hava bekleniyor.

Bu dönemde yağışlı ve değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız önerilir. Ani hava değişimlerine karşı korunmanız mümkün olur. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmanız da faydalıdır. Kapalı alan etkinliklerini tercih etmeniz önerilir.

