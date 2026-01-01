Ordu Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu, kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Soğuk ve yağışlı koşullar bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 2 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı da öngörülüyor. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise 5 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu 07:54, gün batımı ise 17:13 olarak tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu, kışın tipik özelliklerini taşıyor. Soğuk ve yağışlı koşullar özellikle sabah ve akşam daha belirgin. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi faydalı olacak. Su geçirmez ayakkabılar, üşüme ve ıslanma riskini azaltacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 2 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 3 ile -4 derece arasında olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. 3 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklık 8 ile 3 derece arasında değişecek. Parlak güneş ışığı etkili olacak. Bu günlerde hava koşulları daha ılıman hale gelecek. Yine de sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak gerekir.

Kış aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak sağlıklı olacaktır. Kışın uygun giyinmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olur.