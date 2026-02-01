Ordu Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, 5 ile 9 derece arasında değişen sıcaklıklarla, orta şiddetli yağmurlu olacak. Nem oranı %95 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 5.74 km/saat olarak tahmin ediliyor. Hava durumu, yağmurlu ve serin bir gün olarak planlanmalı.

2 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 6 ile 10 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu koşulların devam etmesi bekleniyor. 3 Şubat Salı günü sıcaklıklar 1 ile 9 derece arasında olacak. Karla karışık yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. 4 Şubat Çarşamba günü ise sıcaklıklar 1 ile 12 derece arasında değişecek. Güneşli, parçalı bulutlu bir havanın hakim olması tahmin ediliyor.

Yağmurlu ve serin hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korur. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini unutmayın. Kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen montlar tercih etmek önemlidir. Özellikle 3 Şubat’ta karla karışık yağmur geçişleri olabileceğinden yolculuk yaparken dikkatli olmalısınız. Trafik durumunu önceden kontrol etmeniz de faydalı olacaktır.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava durumu yağmurlu ve serin koşullarla devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak, dışarıda geçireceğiniz zamanı daha verimli hale getirecektir.