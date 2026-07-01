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Ordu Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 1 Temmuz 2026 tarihinde 19 ile 22 derece arasında değişen ideal hava durumu güneşli bir gün sunuyor. Rüzgarların hafif eseceği bu günü açık hava etkinlikleri ile değerlendirmek mümkün. 2 Temmuz'da sıcaklık 19 ile 25 derece, 3 Temmuz'da ise 16 ile 23 derece olacak. Yaz keyfi için uygun koşullara sahip bu günlerde bol su içmeyi, güneş koruyucu kullanmayı ve hafif rüzgardan korunmak için ceket almayı unutmayın.

Ordu Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu, yaz keyfi için ideal koşullar sunuyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı altında açık bir hava hakim olacak. Rüzgarlar hafif esecek. Nem oranı %51 civarında kalacak. Bu durum, Ordu'da hava durumunun güneşli ve ılıman olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 2 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklıkları 19 ile 25 derece arasında olacak. Yine bol güneş ışığı bekleniyor. 3 Temmuz Cuma günü de sıcaklıklar 16 ile 23 derece arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklıklar 16 ile 22 derece arasında olacak. Hava, güneşli ve parçalı bulutlu arasında değişecek. Bu, Ordu'da hava durumu hakkında genel bir fikir veriyor.

Güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak mümkün. Ancak, güneş ışığının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmayın. Ayrıca hafif rüzgarların etkisiyle serinlemek için yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Bu sayede Ordu'daki hava durumunu en iyi şekilde deneyimleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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