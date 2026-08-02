Ordu Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ağustos 2026 Pazar günü, Ordu'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 ile 28 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Ortalama nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı ise yaklaşık 8 km/saat ölçülecek. Ordu'da bugünkü hava durumu oldukça ılıman. Hava, rahatlatıcı bir deneyim sunacak.

Önümüzdeki günlerde de Ordu'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi'de hava sıcaklıkları 21 ile 29 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli olacak. 4 Ağustos Salı günü sıcaklıklar yine 21 ile 29 derece arasında olacaktır. Hava yine güneşli bir şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü de sıcaklıklar 20 ile 29 derece olacak. Hava koşulları bol güneşli olacak. Ordu'da hava durumunun stabil ve keyifli kalacağı görülüyor.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlanabilir. Özellikle sahil kenarında yürüyüşler yapabilirsiniz. Piknik düzenlemek için ideal bir dönemdesiniz. Ayrıca doğa yürüyüşlerine katılmak da harika bir seçenek. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de sağlığınız için önemli. Rüzgarın hafif olacağını dikkate alarak etkinliklerinizde rüzgar etkisini göz ardı etmeyin. Bu şekilde Ordu'daki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.