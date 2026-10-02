Ordu Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Bugünkü hava durumu, Ordu’da 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sıcaklıklar dikkat çekiyor. Cuma günü, yer yer bulutlu bir hava öngörülüyor. Zaman zaman güneş de kendini gösterecek. Sabaha doğru sıcaklık hafif serin hissediliyor. Gün ortasında sıcaklık artıyor. Dışarıda vakit geçirmek için oldukça elverişli bir hava sağlanıyor. Akşam saatlerine doğru hava serinleyecek. Dışarı çıkmayı planlayanlar, yanlarında ceket bulundurmalı. Hafif bir üst kıyafet de faydalı olacak.

Ordu’da ılımlı bir hava hakim. Dış mekan etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi var. Özellikle yeşil alanlarda vakit geçirmek güzel bir seçenek. Doğanın keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir gün. Güneşli zamanların tadını çıkarmak, doğal güzellikleri görmekte yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Cumartesi ve Pazar günleri yağışlı havalarla karşılaşabiliriz. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında dalgalanacak. Dışarıda vakit geçirenler, aniden değişebilecek hava koşullarına dikkat etmeli. Plan yaparken hava tahminlerini göz önünde bulundurmak önemli. Bu, beklenmedik durumlarla karşılaşmamak adına faydalı olacaktır.

Havanın durumuna göre bazı önlemler alınabilir. Hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekli. Şemsiye almak veya su geçirmeyen bir mont giymek iyi bir fikir. Ayrıca, dışarıda geçireceğiniz zamanlarda kıyafetlerinizi hava şartlarına göre güncelleyerek rahat edebilirsiniz.

Ordu’da bugünkü hava durumu, Ordu’nun tadını çıkarmak için uygun. Ancak, önümüzdeki günlerdeki hava durumu dikkat gerektiriyor. Yağışlı günlerde planlarınızı esnek tutmak faydalı olur. Sonbahar mevsiminin getirdiği değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekecek. Bu, yazdan sonbahara geçiş yaparken keyfinizi artıracak.