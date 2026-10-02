HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da bugün hava durumu 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Yer yer bulutlu bir hava öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirmek için elverişli koşullar mevcut. Ancak önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında dalgalanacak ve yağışlı günler bizi bekliyor. Hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerek. Şemsiye veya su geçirmeyen mont bulundurmak, dış mekan etkinlikleri için faydalı olacaktır. Doğanın keyfini çıkarma zamanıdır.

Ordu Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugünkü hava durumu, Ordu’da 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sıcaklıklar dikkat çekiyor. Cuma günü, yer yer bulutlu bir hava öngörülüyor. Zaman zaman güneş de kendini gösterecek. Sabaha doğru sıcaklık hafif serin hissediliyor. Gün ortasında sıcaklık artıyor. Dışarıda vakit geçirmek için oldukça elverişli bir hava sağlanıyor. Akşam saatlerine doğru hava serinleyecek. Dışarı çıkmayı planlayanlar, yanlarında ceket bulundurmalı. Hafif bir üst kıyafet de faydalı olacak.

Ordu’da ılımlı bir hava hakim. Dış mekan etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi var. Özellikle yeşil alanlarda vakit geçirmek güzel bir seçenek. Doğanın keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir gün. Güneşli zamanların tadını çıkarmak, doğal güzellikleri görmekte yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Cumartesi ve Pazar günleri yağışlı havalarla karşılaşabiliriz. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında dalgalanacak. Dışarıda vakit geçirenler, aniden değişebilecek hava koşullarına dikkat etmeli. Plan yaparken hava tahminlerini göz önünde bulundurmak önemli. Bu, beklenmedik durumlarla karşılaşmamak adına faydalı olacaktır.

Havanın durumuna göre bazı önlemler alınabilir. Hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekli. Şemsiye almak veya su geçirmeyen bir mont giymek iyi bir fikir. Ayrıca, dışarıda geçireceğiniz zamanlarda kıyafetlerinizi hava şartlarına göre güncelleyerek rahat edebilirsiniz.

Ordu’da bugünkü hava durumu, Ordu’nun tadını çıkarmak için uygun. Ancak, önümüzdeki günlerdeki hava durumu dikkat gerektiriyor. Yağışlı günlerde planlarınızı esnek tutmak faydalı olur. Sonbahar mevsiminin getirdiği değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekecek. Bu, yazdan sonbahara geçiş yaparken keyfinizi artıracak.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldiSoma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldi
İki otomobil kavşakta kazaya karıştı: 6 yaralıİki otomobil kavşakta kazaya karıştı: 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Putin'den savaş resti: "Tüm silahlarımızı derhal kullanırız"

Putin'den savaş resti: "Tüm silahlarımızı derhal kullanırız"

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

Güllü davası! Mahkeme kararını açıkladı

Güllü davası! Mahkeme kararını açıkladı

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.