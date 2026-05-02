Ordu Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 7 ile 10 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Bu durum, Ordu'daki hava koşullarının serin ve yağışlı olacağını gösteriyor.

Pazar günü, 3 Mayıs 2026 tarihinde hava sıcaklıkları 8 ile 9 derece arasında olacak. Yağışlar devam edecek. Hava koşulları da serin kalmaya devam edecek. Pazartesi günü, 4 Mayıs 2026'da sıcaklıkların 8 ile 15 derece arasında olması bekleniyor. Bu, hava koşullarının biraz ısınacağını işaret ediyor. Ancak yağışlar sürecek.

Salı günü, 5 Mayıs 2026'da sıcaklıklar 8 ile 14 derece arasında olacak. Hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. Yağışlar da sürecek.

Bu dönemde Ordu'da serin ve yağışlı hava koşulları öngörülüyor. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Serin hava koşullarına hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olacaktır. Bu saatlerde kalın giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmekte fayda var.