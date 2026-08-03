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Ordu Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu’da 3 Ağustos 2026 tarihinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 28 derece, geceleri ise 21 dereceye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %70 seviyesinde kalacakken, rüzgar saatte 10 km hızla esecek. Bu elverişli hava koşulları açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Doğa yürüyüşleri ve sahil aktiviteleri öneriliyor.

Ordu Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'da 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu, açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 10 km civarında ölçülecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü ise 29 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 21-22 derece arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlanabilir. Doğa yürüyüşleri yapmak veya sahilde vakit geçirmek ideal olacak. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak önem taşıyor. Bol su tüketimi de unutulmamalı. Rüzgarın hafif olacağı öngörülüyor. Açık hava etkinliklerinde rüzgardan korunaklı alanlar tercih edilebilir.

Sonuç olarak, Ordu'da 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü ve sonraki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için elverişli görünüyor. Günlük planlarınızı yaparken bu hava koşullarını dikkate almanız faydalı olacaktır. Keyifli ve sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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