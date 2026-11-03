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Ordu Hava Durumu! 03 Kasım Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 3 Kasım 2026 tarihi için hava durumu genel olarak bulutlu ve ılık geçiyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Gün içinde düşük yoğunlukta sis bulunuyor. Öğle saatlerinde bulutların dağılması ve güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Ancak akşam saatlerinde yer yer yağış olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, hafta boyunca hava sıcaklıklarının ortalama 18 ile 23 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların tedbirli olmaları öneriliyor.

Ordu Hava Durumu! 03 Kasım Salı Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Ordu’da 3 Kasım 2026 tarihinde hava durumu, bölgenin iklim dinamiklerini yansıtıyor. Bugün Ordu hava durumu, çoğunlukla bulutlu ve ılık. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Rüzgar, ferah bir his yaratıyor. Şehrin doğal güzellikleri, bu iklim şartlarında bile cazip bir gün sunuyor.

Bugünkü hava nasıl, diye merak edenler için bu sabah düşük yoğunlukta bir sis var. Ancak havanın ilerleyen saatlerde açılması bekleniyor. Öğle saatlerine yaklaştıkça bulutların kısmen dağılması bekleniyor. Güneş arada bir kendini gösterecek. Bu, Ordu’nun manzaralarını canlandıracak gibi. Fakat akşam saatlerinde koşullar değişebilir. İlerleyen saatlerde yer yer yağış olabilir.

Önümüzdeki günlerde Ordu’daki hava durumu, iklim dinamiklerini gösterecek. Hava sıcaklıkları hafta boyunca ortalama 18 ile 23 derece arasında dalgalanacak. Orta vadeli tahminler, hafta ortasında daha fazla bulutlu gün geçireceğimizi öngörüyor. Ancak sonrasında sıcaklıklar tekrar yükselecek. Özellikle cumartesi ve pazar günleri güneşli ve ılık hava bekleniyor. Bu durum, hafta sonu aktiviteleri için uygun bir zemin oluşturabilir.

Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için bazı öneriler var. Eğer dışarıda olacaksanız mevsime uygun giyinmelisiniz. Öğle saatlerinde güneşin sıcaklığı hissedilecek. Fakat akşamları serin rüzgarlar üşütme riski taşıyor. Dış mekan etkinlikleri planlayanlar, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalı. Yağış ihtimaline karşı, şemsiyenizi unutmayın. Deniz kenarında vakit geçirecekseniz, beklenmedik rüzgarlara dikkat etmekte fayda var.

Sonuç olarak, Ordu’da 3 Kasım’ın havası keyifli bir gün için fırsatlar sunuyor. Değişken hava koşullarına dikkat etmekte tedbirli olmak önemli. Uygun önlemler almak, gününüzü daha konforlu hale getirebilir. Özellikle önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç gelişmelere sahne olacak gibi. Bu durum, Ordu’da keyifli vakit geçirmenize olanak tanıyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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