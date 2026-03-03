Ordu Hava Durumu! 03 Mart Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu, sabah saatlerinde 3 - 4 derece olacak. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 10 - 11 derece arasında değişecek. Hava bulutlu görünüyor. Nem oranı %67 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 11 km civarında ölçülecek. Bugün Ordu'da hava, serin ve bulutlu bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekiyor. Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık 6 - 13 derece arasında değişecek. Ordu'da hava durumu, yağışlı ve serin geçeceği anlaşılıyor.

Bu hava koşullarına hazırlık yapmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar da giyilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek daha iyi olabilir. Ordu'daki hava koşullarına uygun önlemler alarak daha konforlu bir gün geçirebilirsiniz.