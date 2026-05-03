Ordu Hava Durumu! 03 Mayısıs Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 3 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde sağanak yağışlarla başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 9 derece arasında değişecek. Ordu'da bugünkü hava durumu serin ve yağışlı olacak.

4 Mayıs Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 8 ile 15 derece arasında seyredecek. 5 Mayıs Salı günü de hafif yağmur olacak. Sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek.

6 Mayıs Çarşamba günü hafif yağmur devam edecek. Sıcaklık 6 ile 14 derece arasında olacak. 7 Mayıs Perşembe günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklık 7 ile 17 derece arasında olacaktır.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edebilirsiniz. Uygun ayakkabılar giymek de faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları serin olacağı için kat kat giyinmek iyi bir seçenek. Vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Kapalı alanlarda vakit geçirmeyi ve açık hava etkinliklerini ertelemeyi düşünebilirsiniz.