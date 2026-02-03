Ordu Hava Durumu! 03 Şubat Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 3 Şubat 2026, Salı günü hava durumu değişken. Kar ve yağmur geçişleri ile sıcaklık 2 ile 8 derece arasında olacak. Yani, bugünkü hava karla karışık yağmur şeklinde olacaktır.

4 Şubat Çarşamba günü hava durumu 0 ile 6 derece arasında değişecek. Yağmur veya kar sağanağı bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklık artacak. Sıcaklık 7 ile 12 derece arasında olacak ve hava bulutlu kalacak. 6 Şubat Cuma günü sıcaklık 9 ile 14 derece arasında seyredecek. Hava yine bulutlu olacak.

Bu değişken koşullar, özellikle 3 Şubat'taki kar ve yağmur geçişleri, yol koşullarını zorlaştırabilir. Araç kullanırken dikkatli olunması gerekiyor. Hız limitlerine uyulması önem arz ediyor. 4 Şubat'taki yağmur veya kar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetler giymesi faydalı olacaktır. Islanmamaya özen gösterilmesi gerekecektir. 5 ve 6 Şubat'taki daha sıcak ve bulutlu hava, açık hava etkinlikleri için daha elverişli olabilir. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta yarar var.

Ordu'da 3 Şubat 2026, Salı günü kar ve yağmur geçişleriyle değişken bir hava durumu bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve bulutlu olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız ve gerekli önlemleri almanız önemlidir.