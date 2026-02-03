HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 03 Şubat Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 3 Şubat 2026'da kar ve yağmur geçişleri ile değişken bir hava durumu öngörülüyor. 4 Şubat'ta yağmur veya kar beklenirken, sıcaklık 0 ile 6 derece arasında değişecek. 5 ve 6 Şubat günleri ise sıcaklığın artacağı ve bulutlu bir hava hakim olacağı belirtiliyor. Araç kullanırken ve açık hava etkinlikleri planlarken dikkatli olmanız ve hava koşullarını göz önünde bulundurmanız gerekecek.

Ordu Hava Durumu! 03 Şubat Salı Ordu hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Ordu'da 3 Şubat 2026, Salı günü hava durumu değişken. Kar ve yağmur geçişleri ile sıcaklık 2 ile 8 derece arasında olacak. Yani, bugünkü hava karla karışık yağmur şeklinde olacaktır.

4 Şubat Çarşamba günü hava durumu 0 ile 6 derece arasında değişecek. Yağmur veya kar sağanağı bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklık artacak. Sıcaklık 7 ile 12 derece arasında olacak ve hava bulutlu kalacak. 6 Şubat Cuma günü sıcaklık 9 ile 14 derece arasında seyredecek. Hava yine bulutlu olacak.

Bu değişken koşullar, özellikle 3 Şubat'taki kar ve yağmur geçişleri, yol koşullarını zorlaştırabilir. Araç kullanırken dikkatli olunması gerekiyor. Hız limitlerine uyulması önem arz ediyor. 4 Şubat'taki yağmur veya kar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetler giymesi faydalı olacaktır. Islanmamaya özen gösterilmesi gerekecektir. 5 ve 6 Şubat'taki daha sıcak ve bulutlu hava, açık hava etkinlikleri için daha elverişli olabilir. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta yarar var.

Ordu'da 3 Şubat 2026, Salı günü kar ve yağmur geçişleriyle değişken bir hava durumu bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve bulutlu olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız ve gerekli önlemleri almanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmediİran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi
3 ülke liderine operasyon emri3 ülke liderine operasyon emri

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.