Polisi kapıda gören dolandırıcılar tüm delilleri camdan attı!

İstanbul'da dolandırıcılık yaptığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Polisi kapıda gören dolandırıcıların ellerindeki delilleri camdan atarak kurtulmaya çalıştığı belirlendi. Ekipler bina çatısından tüm materyalleri topladı.

İstanbul’da yürütülen forex ve yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında Şişli’de kurulan çağrı merkezine düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerin delilleri yok etmek için dijital materyalleri camdan aşağı attığı, polis ekiplerinin bu materyalleri bina çatısından topladığı öğrenildi.

YÜZLERCE VATANDAŞI MAĞDUR ETTİLER

Şişli’de bulunan bir iş merkezinde kurulan çağrı merkezinde, farklı firma ve platform isimleri kullanılarak yatırım vaadiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucunda, yüzlerce mağdurdan toplanan paraların kripto varlıklara dönüştürüldüğü, bu varlıkların 'soğuk cüzdan' olarak bilinen çevrimdışı cüzdanlarda saklandığı tespit edildi.

PARALARI KRİPTOYA ÇEVİRMİŞLER

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin mağdurlardan elde ettikleri paraları kripto varlıklara çevirerek soğuk cüzdanlarda tuttukları, ihtiyaç halinde bu varlıkları tekrar Türk Lirası'na dönüştürerek harcadıkları belirlendi.

DELİLLERİ CAMDAN ATTILAR

Tespiti yapılan adrese yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı doğrultusunda operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında delilleri yok etmeye çalışan şüphelilerin, bilgisayar ve dijital depolama aygıtlarını camdan aşağı attığı görüldü. Ekipler, bina çatılarında ve çevresinde yaptıkları çalışmalarla atılan dijital materyalleri tek tek toplayarak muhafaza altına aldı.

17 GÖZALTI

Çağrı merkezinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, dijital materyal, yazılı doküman, mağdurlarla iletişim kurmakta kullanılan 'açık hat' olarak tabir edilen GSM hatları ile kripto varlıkların tutulduğu soğuk cüzdanlar ele geçirildi. Operasyonda toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinin sürdüğü, mağdur sayısı ile suçtan elde edilen maddi kazancın artabileceği, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

METİNLERE BAKARAK OKUMUŞLAR

Öte yandan operasyonda ele geçirilen bilgisayarlarda daha önce hazırlanmış piyasalarla ilgili metinlerin olduğu görüldü. Dolandırıcılar, metinlere bakarak aradıkları kişilere yatırım vaatlerinde bulunduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

