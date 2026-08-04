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Ordu Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli geçecek. Sıcaklıklar 21 ile 29 derece arasında değişecek. Güneşli hava ve düşük rüzgar hızı, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Nem oranı ise %68 ile %91 arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Güneş koruyucu ürün kullanmak ve bol su içmek, bu güzel havadan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlayacak.

Ordu Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Ağustos 2026 Salı günü, Ordu'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 21 ile 29 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli olacak. Rüzgar hızı saatte 3 ile 13 kilometre arasında seyredecek. Nem oranı %68 ile %91 arasında olacak. Bu şartlar, açık hava etkinlikleri için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü, sıcaklıklar 20 ile 29 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. 6 Ağustos Perşembe günü, sıcaklıklar 20 ile 28 derece arasında değişecek. Hava güneşli kalacak. 7 Ağustos Cuma günü, sıcaklıklar 22 ile 29 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için planlarınızı yaparken dikkat etmelisiniz. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemli. Rüzgarın hızının zaman zaman artabileceğini göz önünde bulundurun. Açık alanlarda dikkatli olmakta fayda var. Bu şekilde, Ordu'daki güzel havanın tadını güvenli ve keyifli çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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