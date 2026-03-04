HABER

Ordu Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu serin ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık gün boyunca 0 ile 4 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Perşembe günü sıcaklık 3 ile 10 derece arasında; Cuma ise 0 ile 8 derece arasında olacak. Bu süreçte kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Ayrıca, yağmurlu günlerde trafik koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için soğuk ve nemli bir hava anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, hafif yağmurlu ve serin koşulların devam edeceğini gösteriyor. Perşembe günü sıcaklık 3 ile 10 derece arasında olacak. Cuma günü 0 ile 8 derece arasında değişecek. Cumartesi günü ise sıcaklık 1 ile 4 derece arasında kalacak.

Serin ve yağmurlu hava koşullarında, dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmelisiniz. Bu şekilde ıslanmaktan ve üşümekten korunabilirsiniz. Yağışlı günlerde trafik koşulları da olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalısınız.

Ordu'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağmurlu olacak. Uygun giyim ve dikkatli trafik kurallarıyla sağlığınızı ve güvenliğinizi koruyabilirsiniz.

