Ordu Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 11 ile 21 derece arasında değişecek. Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün sunarken, yüksek nem oranı ve rüzgar hızı da göz önünde bulundurulmalıdır. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Açık hava etkinlikleri için bu dönem ideal fırsatlar sağlayacaktır.

Devrim Karadağ

Ordu'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 11 - 12 derece civarında. Öğle saatlerinde bu sıcaklık 19 - 21 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12 - 13 dereceye düşecek. Nem oranı %93 - %94 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 3 - 5 km/saat arasında değişecek.

Bugün Ordu'da hava durumu dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun görünüyor. Parçalı bulutlu hava, güneş ışığının ara sıra çıkmasına imkan tanıyacak. Sıcaklıklar 11 - 21 derece arasında değişecek. Böylece ılıman bir gün sunacak.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü sıcaklıklar 6 - 16 derece olacak. Salı günü ise 7 - 16 derece arasında gerçekleşecek. Bu dönem, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacak.

Dışarı çıkarken hava sıcaklıklarının değişken olacağını dikkate almak önemli. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca, yüksek nem oranı nedeniyle terleme yaşanmaması için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir.

Ordu'da 4 Ocak 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu oldukça elverişli görünüyor. Açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar mevcut.

