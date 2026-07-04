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Ordu Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca genellikle güneşli olan hava, sıcaklık aralığının 20 ile 26 derece arasında olmasını sağlıyor. Rüzgar güneybatıdan 10 km/saat hızla esecek. 5 Temmuz'da ise güneşli havanın devam edeceği öngörülüyor. 6 Temmuz'da bulutlu bir hava bekleniyor. Hava koşullarına göre hazırlık yapmak önem taşıyor. Dışarıda vakit geçirmek için uygun günler.

Ordu Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi, Ordu'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 20 ile 26 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında. Rüzgar güneybatıdan esecek. Nem oranı %68 civarında. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek ideal.

5 Temmuz 2026 Pazar'da hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 26 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 13 km/saat civarında olacak. Rüzgar yine güneybatıdan esecek. Nem oranı ise %75 seviyesinde olacak. 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 1,1 km/saat civarında olacak. Nem oranı %84 civarında gerçekleşecek.

Bu tarihlerde hava koşullarına göre hazırlık yapmak önemli. Olası yağışlar için dikkatli olmalısınız. Ordu'da bugünkü hava durumu oldukça güzel. Dışarıda vakit geçirmek için hava elverişli. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Hazırlıklı olmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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