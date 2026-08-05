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Ordu Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek ve nem oranı %84 seviyelerinde kalacak. Kuzeydoğudan esecek rüzgar saatte 4 km hızla meydana gelecek. Açık hava etkinlikleri için uygun ortam mevcutken, yüksek nem sebebiyle vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu nedenle bol su tüketimi ve güneşten korunma önlemleri almak önemlidir.

Ordu Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %84 civarında kalacak. Rüzgar saatte 4 km hızla kuzeydoğudan esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunsa da bazı dikkat edilmesi gerekenler var.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu genel olarak güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Ancak nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar da saatte 4 km hızla kuzeydoğudan esecek. Bu sebeple açık hava etkinlikleri için ortam uygun görünüyor.

Bu dönemde yüksek nem nedeniyle vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Terleme ile bu durum daha da etkili hale gelecek. Açık hava etkinliklerinde bol su içmek önemlidir. Hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın düşük hızı nedeniyle serinletici bir etki beklenmemelidir. Bu nedenle güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır.

Ordu'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü ve sonraki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ancak yüksek nem oranı ve güneş ışınlarından korunma ihtiyacını unutmamak gerekir. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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