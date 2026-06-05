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Ordu Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 20 ile 26 derece arasında değişecek. 6 Haziran Cumartesi günü de hava çoğunlukla güneşli geçecek. Açık hava aktiviteleri için ideal koşullar mevcut. Rüzgarın hafif olması, açık alanlarda zaman geçirmeyi keyifli hale getirecek. Bol su tüketimi ve uygun kıyafet seçimi, güneşli günün tadını çıkarmanıza yardımcı olacak.

Ordu Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Sıcaklıkların 20 ile 26 derece arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar saatte yaklaşık 2 kilometre hızında esecek. Nem oranı ise %56 civarında olacak.

6 Haziran Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 12 ile 24 derece arasında seyredecek. 7 Haziran Pazar günü de hava güneşli geçecek. O gün sıcaklıklar 13 ile 23 derece arasında olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmeniz mümkün. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak için uygun kıyafetler seçmelisiniz. Ayrıca bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Rüzgar hafif olacağı için açık alanlarda vakit geçirmek keyif verecektir.

Ordu'da 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20 ile 26 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleriyle değerlendirebilirsiniz. Güneş ışığından yararlanarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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