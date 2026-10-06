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Ordu Hava Durumu! 06 Ekim Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu’da 6 Ekim 2026 tarihi kapalı ve hafif rüzgarlı bir hava ile karşılanıyor. Gündüz sıcaklık 20 dereceye ulaşırken, akşam 19 dereceye düşecek. Dışarıda zaman geçireceklerin hafif ceket ve şemsiye alması önerilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda ılımlı bir artış bekleniyor. Ayrıca yerel hava durumu güncellemelerine dikkat etmek, planlarınızı etkili bir şekilde düzenlemenize yardımcı olacaktır.

Ordu Hava Durumu! 06 Ekim Salı Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 6 Ekim Salı 2026’da Ordu'da hava durumu değişken. Şehirde genel olarak kapalı bir hava hâkim. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerine doğru sıcaklık 19 dereceye düşebilir. Bu durum, dışarıda zaman geçirecekler için bazı giyim değişiklikleri gerektirebilir. Özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkacaklar, hafif bir ceket almayı değerlendirmeli.

Ordu’da bugün hafif rüzgarlı bir gün geçecek. Nem oranı hissedilecek. Gün içinde devam eden kapalı hava, dışarıda etkinlik planlayanlar için can sıkıcı olabilir. Ancak şehirdeki iç mekan aktiviteleri için ideal bir gün. Ordu’nun güzelliklerinden faydalanmak isteyenler için bu pek çok fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımandan yana dönecek gibi görünüyor. Hava tahminlerine göre, sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde hafif yağışlar bekleniyor. Özellikle doğa yürüyüşü planlayanlar dikkatli olmalı. Sıcaklıklar düşerken, yağış beklentisi nedeniyle önlemler almak önemli.

Böyle bir hava durumu günlük aktiviteleri planlamada etken olmalı. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, hafif bir şemsiye bulundurmanız faydalı. Su geçirmeyen bir ceket almak da iyi bir fikir. Yerel hava durumu güncellemelerini takip etmek, hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Yağışlı bir gün planınız varsa, su geçirmez ayakkabılar giymeniz önemlidir.

Ordu’da 6 Ekim Salı 2026 için hava durumu kapalı ve hafif rüzgarlı olacak. Önümüzdeki günlerde daha ılıman bir hava bekleniyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanı verimli kullanmak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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