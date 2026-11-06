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Ordu Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 06 Kasım Cuma günü, hava durumu dikkat çekici bir değişim sunacak. Sabah saatlerinde 19 derece olmayla başlayan hava, gün içinde 22 dereceye ulaşacak. Parçalı bulutlu bir gün gerçekleşecekken, açık havada zaman geçirmek isteyenler için harika bir fırsat sunulacak. Ancak, kısa süreli lokal yağışlar bekleniyor. Hava durumunu takip etmek ve uygun giysileri yanlarında bulundurmak önemli olacak.

Ordu Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 06 Kasım Cuma 2026 tarihi için hava durumu dikkat çekiyor. Günün erken saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Ancak sıcaklık, gün ilerledikçe artış gösterecek ve 22 dereceye ulaşacak. Ordu'nun doğal güzellikleri arasında gezenler, ılıman havayı tadını çıkaracak.

Parçalı bulutlu bir gün bizi bekliyor. Güneş sıcak ışıklarını bulutlu gökyüzüne yansıtırken, ilginç bir panorama olacak. Açık havada vakit geçirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuluyor. Ancak kısa süreli lokal yağışlar da bekleniyor. Dışarıda zaman geçirecek olanların şemsiyelerini yanlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Özellikle gün ortasında, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak akıllıca olur.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu daha nemli bir atmosfere dönüşecek. Cumartesi günü sıcaklık 18-20 derece arasında kalacak. Pazar gününden itibaren sıcaklık yeniden yükselecek. Bu, 21-23 derece arasında değişecek. Cumartesi günü yağışlı hava koşulları etkili olabilir. Plan yapmak isteyenlerin hava tahminlerini kontrol etmeleri iyi bir fikir. Yanlarında uygun giysileri bulundurmaları da önemlidir.

Ordu'daki mevsim geçişleri rüzgarlı günlere neden olabilir. Havanın değişkenliği, sahil bölgelerinde rüzgarın etkili olabileceği anlamına geliyor. Dışarıda spor yapacak veya uzun yürüyüşler planlayacak olanlar doğru kıyafet seçimine dikkat etmelidir. Ayrıca, bağışıklık sistemini destekleyici önlemler almak sağlığı korumaya yardımcı olabilir.

Ordu'da 06 Kasım Cuma tarihi, dış mekanda vakit geçirmek için güzel bir gün sunuyor. Gün içinde dikkatli olmak ve hava durumunu takip etmek, keyifli bir deneyim yaşanmasına katkıda bulunacak. Mevsim geçişlerinin her zaman sürprizler barındırabileceğini unutmamak gerekiyor!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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