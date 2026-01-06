HABER

Ordu Hava Durumu! 06 Ocak Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 6 ve 7 Ocak 2026 tarihlerindeki hava durumu, bulutlu ve ılıman bir atmosferle geçecek. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında, gece ise 7-8 derece arasında seyredecek. Numara oranı %60 ile %70 arasında kalacak. Rüzgar hızı ise 10 ile 15 km/saat dolaylarında olacak. 8 Ocak'ta sıcaklık 17 ile 8 derece arasında değişecek. Nefes alabilir giysiler tercih edilmesi ve hafif kıyafetler giyilmesi öneriliyor.

Devrim Karadağ

Ordu'da 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu bulutlu geçecek. Ara sıra güneş kendini gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 7 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 ile %70 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 10 ile 15 km/saat arasında olacak.

7 Ocak Çarşamba günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Hava sıcaklığı 17 ile 11 derece arasında olacak. 8 Ocak Perşembe günü sıcaklık 17 ile 8 derece arasında değişecek. Bu süreçte yağış beklenmiyor. Hava koşulları ılıman olacak.

Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamalıyız. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Nefes alabilir kumaşlardan yapılan giysiler önerilir. Bu, terleme rahatsızlıklarını önlemede etkili olur.

