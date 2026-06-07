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Ordu Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu, bölge sakinlerine güneşli ve keyifli bir gün sunacak. Sıcaklık 16 ile 23 derece arasında değişecek. 8 Haziran'da parçalı bulutlu, 9 ve 10 Haziran'da ise kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için genellikle uygun olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almayı ve su tüketimini artırmayı unutmayın.

Ordu Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ordu'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu, bölge sakinleri için keyifli olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli geçecek. Sıcaklık 23 ile 16 derece civarında seyredecek. Nem oranı %69 olacak. Rüzgar hızı ise saatte 11 kilometreye ulaşacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu ılıman olacak. 8 Haziran Pazartesi günü hava, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 24 ile 12 derece arasında değişecek. 9 Haziran Salı günü kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 23 ile 12 derece arasında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklık 22 ile 13 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava koşulları genellikle açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Ancak, 9 ve 10 Haziran'da kısa süreli yağışlara hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Bu tarihlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız iyi olabilir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, nem oranının yüksek olduğu günlerde su tüketiminizi artırmalısınız. Bu, vücudunuzun susuz kalmasını önler. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Böylece daha konforlu bir deneyim yaşarsınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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