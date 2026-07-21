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Yakıt deposundaki sızıntıyı sakızla durdurdular

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında bariyerlere saplanarak yan yatan otomobilden sızan yakıt, itfaiye ekiplerinin pratik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, yakıt deposundaki sızıntıyı sakızla tıkayarak muhtemel bir yangın ve faciayı önledi.

Yakıt deposundaki sızıntıyı sakızla durdurdular

Kaza, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden Ş.U. idaresindeki otomobil ile Ş.K. (58) yönetimindeki kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplanarak yan yattı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ş.U. ile araçta bulunan çocuğu Ö.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası otomobilden yakıt sızdığını fark eden itfaiye ekipleri, muhtemel bir yangın veya patlama riskine karşı hızlı şekilde önlem aldı. Yakıt deposundaki sızıntıyı geçici olarak sakızla tıkayan ekipler, akaryakıtın yola yayılmasını engelleyerek muhtemel bir faciayı önledi. Ardından araç güvenli şekilde bulunduğu yerden kaldırılırken, bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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