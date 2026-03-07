Ordu Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu kar ve yağmur karışımı bir hava ile başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Gece ise bu sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Soğuk ve karla karışık yağışlara hazırlıklı olmak için kalın giysiler öneriliyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almayı unutmayın. Yağmurluk da gerekli olabilir. Hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir.

8 Mart Pazar günü hafif kar yağışları bekleniyor. 9 Mart Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. 10 Mart Salı günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Bu günlerde hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece arasında değişmesi beklenmektedir. Hava koşullarında değişikliklere özen göstermek önemlidir. Soğuk ve karla karışık yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Dışarı çıkarken her zaman uygun kıyafetler bulundurmalısınız.