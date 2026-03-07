HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü kar ve yağmur karışımı hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 4 dereceye çıkması, gece ise 1 dereceye düşmesi öngörülüyor. Soğuk hava nedeniyle kalın giyinmek ve uygun kıyafetler almak önemli. 8 Mart Pazar hafif kar, 9 Mart Pazartesi bulutlu, 10 Mart Salı ise güneşli geçecek. Hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında değişecek. Hava koşullarına dikkat etmek gerekmektedir.

Ordu Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu kar ve yağmur karışımı bir hava ile başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Gece ise bu sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Soğuk ve karla karışık yağışlara hazırlıklı olmak için kalın giysiler öneriliyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almayı unutmayın. Yağmurluk da gerekli olabilir. Hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir.

8 Mart Pazar günü hafif kar yağışları bekleniyor. 9 Mart Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. 10 Mart Salı günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Bu günlerde hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece arasında değişmesi beklenmektedir. Hava koşullarında değişikliklere özen göstermek önemlidir. Soğuk ve karla karışık yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Dışarı çıkarken her zaman uygun kıyafetler bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ümraniye’de makas atan sürücülere 198 bin lira cezaÜmraniye’de makas atan sürücülere 198 bin lira ceza
Trump’ı çıldırtan soru! Rusya iddiasını duyunca çok kızdıTrump’ı çıldırtan soru! Rusya iddiasını duyunca çok kızdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.