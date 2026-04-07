Ordu Hava Durumu! 07 Nisan Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 7 Nisan 2026 Salı günü genellikle güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 16 derece olacak. Gece ise sıcaklığın 5 derece civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %51 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 2.5 kilometre olarak tahmin ediliyor. Rüzgar doğu yönünden esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Nisan Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 10 derece, gece ise 2 derece olacak. Bu gün yağışlı hava koşulları bekleniyor. 9 Nisan Perşembe günü gündüz 10 derece, gece 3 derece olması kestiriliyor. Hafif yağışlı hava koşulları görülecek. 10 Nisan Cuma günü gündüz 7 derece, gece ise 2 derece civarında olacak. Yer yer sağanak yağışlar mümkün.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemli. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız lazım. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Bu önlemler, önümüzdeki günlerde daha konforlu bir yaşam sürmenize yardımcı olacaktır.