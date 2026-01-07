Ordu Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 16 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Bu saatlerde hava açık olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 16 dereceye yükselecek. Hava, bu saatlerde de açık kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hava bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar yine 13 derece civarında olacak. Hava bu saatlerde de bulutlu kalacak.

Rüzgarlar sabah saatlerinde 10 km/saat hızla güneyden esecek. Öğle saatlerinde rüzgar 6 km/saat hızla doğudan esecek. Akşam saatlerinde ise rüzgar 9 km/saat hızla güneyden olacak. Gece saatlerinde rüzgar hızı 12 km/saat'e çıkacak. Nem oranı sabah saatlerinde %49 olacak. Öğle saatlerinde nem %45'e düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %59 olacak. Gece saatlerinde nem %61 olacak. Basınç sabah 1014 hPa, öğle 1012 hPa olacak. Akşam saatlerinde basınç 1013 hPa'a yükselecek. Gece saatlerinde basınç 1011 hPa olacak.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik göstermeye başlayacak. 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava sıcaklıkları 4 ile 16 derece arasında değişecek. Bu gün hava muhtemelen sağanak yağışlı olacak. 9 Ocak 2026 Cuma günü ise hava sıcaklıkları 2 ile 10 derece arasında olacak. Bu gün hava şiddetli sağanak yağışlı geçecek. 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 6 ile 9 derece arasında değişecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Bugün için hava koşulları genel olarak açık ve ılıman olacak. Dış mekan etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 8 ve 9 Ocak tarihlerinde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Ayrıca yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak iyi bir önlem olacaktır. Rüzgar hızlarının artabileceğini düşünerek açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Gerekli önlemlerin alınması önem arz etmektedir.