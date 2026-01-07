HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 7 Ocak 2026 tarihinde hava durumu ılıman ve açık olacak. Sıcaklık sabah 10, öğle 16 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek ve hava bulutlu kalacak. Rüzgar gün boyunca değişken hızlarla esecek. Önümüzdeki günlerde ise 8 ve 9 Ocak'ta sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve yağmurluk almayı unutmayın. Hava koşullarında değişikliklere dikkat etmek önemli.

Ordu Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Ordu'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 16 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Bu saatlerde hava açık olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 16 dereceye yükselecek. Hava, bu saatlerde de açık kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hava bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar yine 13 derece civarında olacak. Hava bu saatlerde de bulutlu kalacak.

Rüzgarlar sabah saatlerinde 10 km/saat hızla güneyden esecek. Öğle saatlerinde rüzgar 6 km/saat hızla doğudan esecek. Akşam saatlerinde ise rüzgar 9 km/saat hızla güneyden olacak. Gece saatlerinde rüzgar hızı 12 km/saat'e çıkacak. Nem oranı sabah saatlerinde %49 olacak. Öğle saatlerinde nem %45'e düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %59 olacak. Gece saatlerinde nem %61 olacak. Basınç sabah 1014 hPa, öğle 1012 hPa olacak. Akşam saatlerinde basınç 1013 hPa'a yükselecek. Gece saatlerinde basınç 1011 hPa olacak.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik göstermeye başlayacak. 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava sıcaklıkları 4 ile 16 derece arasında değişecek. Bu gün hava muhtemelen sağanak yağışlı olacak. 9 Ocak 2026 Cuma günü ise hava sıcaklıkları 2 ile 10 derece arasında olacak. Bu gün hava şiddetli sağanak yağışlı geçecek. 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 6 ile 9 derece arasında değişecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Bugün için hava koşulları genel olarak açık ve ılıman olacak. Dış mekan etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 8 ve 9 Ocak tarihlerinde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Ayrıca yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak iyi bir önlem olacaktır. Rüzgar hızlarının artabileceğini düşünerek açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Gerekli önlemlerin alınması önem arz etmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"
Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurduTartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.