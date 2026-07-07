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Ordu Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 7 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu oldukça değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrederken, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 15 ile 24 derece arasında değişecek. Perşembe günü ise sıcaklık 16 ile 28 dereceye yükselecek. Cuma günü için yağmur ihtimali bulunuyor, bu nedenle dışarı çıkanların hazırlıklı olması önemli.

Ordu Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ordu'da 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bölge sakinleri için sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durumda, Ordu'da hava nasıl sorusuna yanıt arayanlar şemsiye ve su geçirmez giysi bulundurmalıdır.

Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli bir karışım sunacak. Sıcaklık 15 ile 24 derece arasında değişecek. Perşembe günü sıcaklık daha da yükselecek. 16 ile 28 derece arasında güneşli bir gün bekleniyor. Cuma günü için yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Sıcaklıklar 18 ile 24 derece arasında kalacak. Cumartesi günü ise hava 17 ile 19 derece arasında güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Ordu'da dışarı çıkarken hava koşullarını kontrol etmek önemlidir. Buna uygun hazırlık yapmak gerekmektedir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olacaktır. Bu, planlarınızı olumsuz hava koşullarından etkilenmeden sürdürmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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