Ordu Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu, Karadeniz ikliminin etkisiyle ılıktır. Hava güneşlidir. Gündüz hava sıcaklığı 28 dereceye ulaşır. Gece sıcaklıkları ise 21 derece civarındadır. Bu sıcaklıklar, Ordu'nun Ağustos ayı ortalama değerleriyle uyumludur.

Ağustos ayında, Ordu'da ortalama en yüksek sıcaklık 24 derecedir. En düşük sıcaklık ise 18 derecedir. Bu dönemde ortalama 92 mm yağış beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde, 9 Ağustos Pazar günü hava genellikle güneşlidir. Sıcaklıklar 28 derece civarında seyredecektir. 10 Ağustos Pazartesi ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu günün gündüz sıcaklığı 28 derece, gece sıcaklığı ise 23 derece civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 10 Ağustos Pazartesi akşamı beklenen sağanak yağışlara karşı yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir.

Ordu'da bu hafta sonu ve önümüzdeki günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemler almak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.