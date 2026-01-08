Ordu Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 - 15 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 - 13 dereceye düşecek. Nem oranı gün boyunca %60 - %65 arasında değişecek. Rüzgar, güney yönünden 8 - 13 km/saat hızla esecek. Bu koşullarda Ordu'da serin ve bulutlu bir gün bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 9 Ocak Cuma günü şiddetli sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 1 - 9 derece arasında değişecek. 10 Ocak Cumartesi günü hava daha sakinleşecek. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 5 - 8 derece arasında seyredecek. Ordu'da hava durumu değişkenlik gösterecek.

Özellikle 9 Ocak Cuma günü şiddetli yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da önemlidir. Rüzgar güney yönünden esecek. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler seçmek de önemlidir. Hava sıcaklıkları 1 - 15 derece arasında değişecek. Kat kat giyinerek vücut ısısını korumak yardımcı olacaktır. Bu önlemlerle Ordu'da daha konforlu vakit geçirebilirsiniz.