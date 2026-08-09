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Ordu Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu oldukça olumlu geçecek. Gündüz sıcaklık 27-28 derece arasında seyrederken, gece 22-23 derece olması bekleniyor. Havanın genel olarak güneşli olması, akşam saatlerinde yer yer hafif yağışların görülebileceği ihtimalini değiştirmiyor. Nem oranı ise %70-80 düzeyinde olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları ve bol su tüketmeleri öneriliyor.

Ordu Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü beklentiler oldukça olumlu. Hava, Karadeniz ikliminin etkisiyle ılıman ve keyifli. Gündüz sıcaklığı 27-28 derece civarında olacak. Gece ise 22-23 derece arasında seyredecek. Hava genel olarak güneşli kalacak. Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışlar görülebilir. Nem oranı %70-80 düzeyinde olacak.

Bugün Ordu'da hava durumu nasıl? Gündüz sıcaklık 27-28 derece civarında seyrederken, gece ise 22-23 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Hava güneşli olacak. Ancak akşam saatlerinde yağış ihtimali mevcut. Nem oranı yine %70-80 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında neler var? 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 28-29 derece dolaylarında olacak. 11 Ağustos Salı günü ise 27-28 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Her iki gün de güneşli geçecek. Akşam saatlerinde hafif yağışlar olabileceği unutulmamalı. Nem oranı yine %70-80 civarında kalacak.

Bu dönemde sıcaklıklar 27-29 derece civarına yaklaşacak. Nem oranı %70-80 arasında olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemli. Güneş ışınlarından korunmalı ve bol su tüketmelidir. Akşam saatlerinde yağış olması durumuna karşı yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda fayda var.

Sonuç olarak, Ordu'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu oldukça güzel olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri düşünenlerin güneşten korunmaları ve şemsiye bulundurmaları öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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