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Ordu Hava Durumu! 09 Haziran Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu ılıman ve keyifli. Gündüz sıcaklık 24 dereceyi bulurken, gece 16 dereceye düşecek. Hava kısmen güneşli olacak ve yağış beklenmiyor. Takip eden günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek; 10 Haziran'da yer yer sağanaklar görülmesi muhtemel. Açık hava etkinlikleri için genel olarak uygun bir dönem geçireceksiniz. Yanınıza şemsiye almayı unutmayın.

Ordu Hava Durumu! 09 Haziran Salı Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ordu'da 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu, ılıman ve keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16 dereceye düşecek. Hava kısmen güneşli olacak. Hafif rüzgarlar 3 km/saat hızla esecek. Yağış beklenmiyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün demektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Haziran Çarşamba günü, sıcaklıklar 22 - 23 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar görülebilir. 11 Haziran Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 - 24 derece arasında değişecek. 12 Haziran Cuma günü ise bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 24 - 25 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Ancak, 10 Haziran'da yer yer sağanaklar bekleniyor. Özellikle açık hava planlarınız varsa, yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Diğer günlerde hava koşulları stabil kalacak. Planlarınızı etkilemeyecek şekilde devam edecek.

Ordu'da 9 Haziran 2026 Salı günü ve takip eden günlerde hava durumu genellikle uygun olacak. Sadece 10 Haziran'da olası sağanaklara karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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