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Ordu Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da hava durumu 9 Kasım 2026 itibarıyla değişkenlik gösteriyor. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrederken, nem oranı rahatsız edici hale gelebilir. Sabah saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini azaltıyor. Dışarıda olanların dikkatli olması gerekiyor. Akşam saatlerinde ise havanın soğuması bekleniyor. İşe ya da aktivitelere çıkacakların hava tahminlerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Ordu Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ordu'da 9 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu değişken. Bugün hafif bir serinlik var. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Yer yer artan nem oranı, havayı rahatsız edici hale getirebilir. Özellikle sabah saatlerinde sis oluşmakta. Bu durum görüş mesafesini etkiliyor. Dışarıda olanların dikkatli olmaları gerekiyor. Gün içinde parçalı bulutlu bir gökyüzü var. Güneş zaman zaman görülebilir.

Ordu'daki hava durumu dalgalı bir seyir izliyor. Hafif rüzgâr ile birlikte bulutlar var. Bulutlar sık sık güneşli anlar sunabiliyor. Akşam saatlerine yaklaşıldıkça hava daha soğuk hale gelecek. Dışarı çıkmayı planlayanlar yanlarına hırka veya hafif bir ceket almalı. Dışarıda olanlar için şemsiye bulundurmak da faydalı olabilir. Gün içinde aniden yağışlar gelişebilir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da mevsim normallerine yakın bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 18 ile 21 derece arasında değişecek. Çarşamba ve perşembe günleri yağışlı havalar yaşanabilir. Dışarıda olmayı planlayanlar hava tahminlerini takip etmeli. Yüksek nem oranı baş ağrılarına yol açabilir. Bu nedenle bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önemli.

Sonuç olarak, Ordu'daki hava durumu dikkatli bir planlama ile sorunsuz geçirilebilir. Dışarı çıkarken hava durumu göz önünde bulundurulmalı. Doğru kıyafet seçimi bugünün ve geleceğin keyfini artırır. Özellikle bu mevsimde sağlıklı yiyecekler tercih etmek faydalıdır. Hava koşullarını dikkate alarak yapacağınız değişiklikler, yaşamınızı daha keyifli kılabilir.

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hava durumu Ordu
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