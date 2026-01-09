Ordu Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu, şiddetli sağanak yağışlarla serin ve nemli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 9°C civarında. Gece ise sıcaklık 0°C civarlarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Bu durum, tipik bir kış havası sunuyor.

Ordu'da 10 Ocak Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 11 Ocak Pazar günü ise bulutlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 8°C ile 12°C arasında değişecek. 12 Ocak Pazartesi günü yer yer sağanaklar etkili olabilir. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 5°C civarında, gece ise 0°C civarında seyredecek.

9 Ocak Cuma günü dışarıda plan yaparken, yağışlı ve serin havaya uygun giyinmek önemli. Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek de önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Ordu’daki kış havasının tadını çıkarabilirsiniz.