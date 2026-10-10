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Ordu Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'daki hava durumu, 10 Ekim Cumartesi 2026'da değişken gösteriyor. Gün içinde sıcaklık 20 dereceye ulaşacak ve örtülü bulutlar ile hafif yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar tarım arazileri için faydalı olabilir. Ayrıca deniz etkisinin hissedileceği bu günde, rüzgar sıcaklık hissini dengeleyecek. İlgilenenlerin hava koşullarına hazırlıklı olmaları önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklık daha stabil bir seyir izleyecek.

Ordu Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Ordu hava durumu, 10 Ekim Cumartesi 2026'da değişken bir görünüm sergileyecek. Bugün sıcaklık 20 derece civarında olacak. Gün içinde bu sıcaklık zamanla artacak. Ancak günün ilerleyen saatlerinde örtülü bulutlar ve hafif yağışlar bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde etkili olacak bu yağışlar, tarım arazileri için iyi bir su kaynağı sağlayabilir. Çiftçiler bu durumu olumlu karşılayabilir.

Bugünkü hava durumu, deniz etkisinin hissedileceği bir gün. Rüzgar hafif esecek. Bu da sıcaklık hissini dengeleyecek. Denizden gelen serinletici esintiler, akşam havayı ferahlatacak. Şehrin sahil kesimlerinde deniz avantajlı bir durum sunuyor. Plaj keyfi yapmak isteyenler için güzel bir fırsat var. Ancak ilgilenenlerin, hava şartlarına karşı hazırlıklı olmaları önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ise daha stabil olacak. Pazartesi ve Salı günlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Daha az bulutlu bir gökyüzü görülecek. Hafif rüzgar etkili olacak. Ordu'da yaşayanlar dışarıda vakit geçirirken, bu durum keyif katacak. Ancak yerel yağış ihtimali devam ediyor. Bunun göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Hava koşullarına karşı dikkatli olmak önemlidir. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak faydalıdır. Islanmamak için önlem almak gerekebilir. Ani serin havalarda ceket almak iyi bir fikir olabilir. Akşam saatlerinde dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek, plan yapmanıza yardımcı olur.

Ordu'daki hava durumu bu hafta sonuna dinamik bir atmosferle giriyor. Önümüzdeki günlerde daha ılımlı ve stabil bir tablo oluşması bekleniyor. Bu durum, yerel halk ve ziyaretçiler için konforlu bir deneyim sunacak. Ordu'nun güzelliklerini daha keyifli bir ortamda deneyimleme şansı artacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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