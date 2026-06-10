Ordu Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hafif yağmurlu ve serin bir hava olacak. Sıcaklık gündüz 19-20 derece, gece ise 15-16 derece arasında kalacak. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar hızı 3-4 km/s civarında bekleniyor. Ordu'da bugünkü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olarak özelleştirilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 11 Haziran Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22-23 derece arasında olacak. 12 Haziran Cuma günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık 23-24 derece arasında seyredecek. 13 Haziran Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. O gün sıcaklık 22-23 derece civarında kalacak. Bu dönemde yağış ihtimali düşük olacak. Nem oranı da daha makul seviyelerde kalacak.

Bu hava koşullarına göre, Ordu'da önümüzdeki günlerde durum yağışsız ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için doğru bir dönem olacak. Sabah ve akşam serinlik olabileceğini göz önünde bulundurmak önemli. Giyinmeye dikkat etmek faydalı olacaktır.

Ordu'da 10 Haziran 2026'da hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman ve yağışsız hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak.