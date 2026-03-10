HABER

Ordu Hava Durumu! 10 Mart Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 10 Mart 2026 günü hava durumu serin ve bulutlu bir gün olarak tahmin ediliyor. Sıcaklık 8°C ile 10°C arasında değişirken, gece saatlerinde 1°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %76 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı ise saatte 15 km civarında eserek hava hissini etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak, ancak kat kat giyinmek soğuk algınlığına karşı koruma sağlayacaktır.

Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte olacaktır. Sıcaklık 8°C civarında bekleniyor. Gündüz 8°C ile 10°C arasında sıcaklık tespit edilebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 1°C civarına düşebilir. Nem oranı %76 civarında olacak. Rüzgar hızı ise saatte 15 km civarında esmesi bekleniyor. Ordu'daki hava durumu, serin ve bulutlu bir gün olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklık 10°C ile 1°C arasında olacak. 12 Mart Perşembe günü ise sıcaklık 12°C ile 1°C arasında değişim gösterecek. Genel olarak güneşli ve açık hava koşulları bekleniyor. Bu dönemde hava ılıman olacak. Yağış beklenmiyor.

Serin ve bulutlu hava koşullarında dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Soğuk algınlığına karşı önlem almak da mühimdir. Rüzgar hızı saatte 15 km civarında olacağı için koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlık veya mont bu noktada işe yarar.

Günlük planlarınızı yaparken hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.

