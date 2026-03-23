Son dakika | İran'a 48 saat süre veren Trump frene bastı! "Yeni talimatım: Erteliyoruz"

Dünya nefesini tutmuş Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimi izlerken, Washington’dan gelen son dakika kararı dengeleri bir anda değiştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırı planının “şimdilik durdurulduğunu” açıkladı.

"ÇOK VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK"

Trump, "ABD ile İran arasında son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık" açıklamasında bulundu.

TRUMP SALDIRIYI ERTELEDİ

ABD Başkanı ayrıca "Savaş Bakanlığı'na İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük erteleme talimatı verdim" diyerek yeni kararını duyurdu.

48 SAAT SÜRE TANIMIŞTI

Trump, savaşın kilit noktası haline gelen Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenip "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecek" demişti.

İRAN REST ÇEKMİŞTİ

Trump'ın verdiği sürenin dolmasına saatler kala İran Savunma Konseyi ABD ve İsrail'in İran adalarına ve kıyılarına saldırırsa Basra Körfezi'ne mayın döşeyeceğini açıklamıştı.

