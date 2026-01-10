Ordu Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 9 - 10 derece civarında seyredecek. Gün boyunca hafif yağışlı koşullar bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 4 - 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 - %80 aralığında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Ocak Pazar günü sıcaklık 13 - 14 derece civarında olacak. Sağanak yağışlar bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 8 - 9 derece civarında yer yer sağanaklar görülecek. 13 Ocak Salı günü ise sıcaklık 1 - 2 dereceye düşecek. Kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı ve soğuk günlerde uygun giyinmek gerekir. Araçlarınızın kış koşullarına uygun olduğundan emin olun. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Olumsuz hava durumlarından etkilenmemek için bu önemlidir.