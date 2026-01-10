HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli bir şekilde 9 - 10 derece civarında seyredecek. Hafif yağışlar bekleniyor ve rüzgar güneyden saatte 4 - 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %70 - %80 değerleri arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek; sıcaklık 13 - 14 dereceye yükselecek, ardından soğuyacak ve kar yağışı ihtimali oluşacak. Uygun giyinmek ve planları esnek tutmak önem taşıyor.

Ordu Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Ordu'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 9 - 10 derece civarında seyredecek. Gün boyunca hafif yağışlı koşullar bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 4 - 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 - %80 aralığında olacak.

Bugün Ordu'da hava durumu 9 - 10 derece civarında. Hava kısmen güneşli ve hafif yağışlı. Rüzgarın güneyden saatte 4 - 5 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %70 - %80 civarında gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Ocak Pazar günü sıcaklık 13 - 14 derece civarında olacak. Sağanak yağışlar bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 8 - 9 derece civarında yer yer sağanaklar görülecek. 13 Ocak Salı günü ise sıcaklık 1 - 2 dereceye düşecek. Kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı ve soğuk günlerde uygun giyinmek gerekir. Araçlarınızın kış koşullarına uygun olduğundan emin olun. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Olumsuz hava durumlarından etkilenmemek için bu önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"Trump'tan İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"
Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.