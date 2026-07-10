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Ordu Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü değişken hava durumu bekleniyor. Sıcaklık 18 ile 25 derece arasında kalacak. Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. İlerleyen günlerde sıcaklıklar 17 ile 21 derece arasında olacak. Bu süreçte nem oranı %73 civarında seyredecek. Dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez ayakkabılar almanız önerilir. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak planlarınızı esnek yapmalısınız.

Ordu Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Ordu'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler için çeşitli hava koşulları bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 18 ile 25 derece arasında olacak. Özellikle öğleden sonra yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur.

Rüzgar hızı 2,5 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %73 civarında seyredecek. Bu, hava koşullarının nemli olacağı anlamına gelir. Nemden rahatsız olanların uygun kıyafetler tercih etmesi önerilir.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 17 ile 21 derece arasında olması bekleniyor. 11 Temmuz Cumartesi günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. 12 Temmuz Pazar günü ise sıcaklıklar 15 ile 24 derece arasında değişecek. O gün yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymeniz konforunuzu artıracaktır.

Ordu'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu yağışlı ve nemli koşullarla geçecek. Sıcaklıklar 15 ile 25 derece arasında değişecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate alarak hazırlıklı olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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